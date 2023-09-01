Школа молодого лидера для медицинских сестер стартовала в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в рамках российского проекта "Женское движение Единой России" стартовал новый обучающий проект "Школа молодого лидера", организатором которого выступила ассоциация медицинских сестер Тюменской области. Для обучения выбраны 11 человек из разных учреждений здравоохранения города, прошедших конкурсный отбор.

В Тюменской области, по данным председателя комитета Тюменской облдумы по социальной политике, руководителя регионального исполкома "Единой России" Ольги Швецовой, трудятся более 9 тыс. медсестер.

"Среди них много молодых людей, с лидерскими качествами и желанием профессионально расти, - отметила она на первой встрече с участниками проекта. - Сегодня средний медперсонал получает высшее образование, молодые ребята видят себя руководителями сестринского звена, они готовы учиться, для чего и пришли в проект".

По словам руководителя ассоциации медицинских сестер Тюменской области Раисы Куликовой, круг обязанностей медицинской сестры постоянно растет, работа усложняется, потому нужно постоянно повышать свой уровень знаний.

"Сегодня стоит важная задача — подготовить кадровый резерв. Нужна талантливая смена, поэтому мы и задумали проект, который поможет нам выявить самых способных, самых инициативных, потенциальных лидеров, которые смогут не только постоянно расти сами, но и вести за собой коллектив", - сообщила Раиса Куликова.

Продолжительность обучения в "Школе молодого лидера" три месяца. По окончании курса участники получат удостоверения о прохождении дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Школа молодого лидера" и будут поставлены в кадровый резерв на руководящие должности, сообщается на сайте ассоциации.