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Усадьбу начала XX века восстанавливают в Нижнетавдинском районе

Общество, 15:01 24 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтеров для восстановления крестьянской усадьбы начала XX века ищет проект "Том Сойер фест" в с. Новотроицкое Нижнетавдинского района. На объекте предстоят ремонтные и покрасочные работы, востребована помощь добровольцев из других населенных пунктов, сообщают организаторы.

"Новотроицкое находится в 120 км от Тюмени. От волонтеров особых профессиональных навыков не требуется, всё покажем и всему научим. В основном это будут малярные работы", — сообщил ИА "Тюменская линия" координатор проекта Александр Рыков.

У дома № 28 по ул. Дзержинского интересная история. Выстроен он был в другом населенном пункте — д. Новоникольск, что в трех километрах от с. Новотроицкое, и принадлежал зажиточному крестьянину Илье Логинову. В 1976 здание перевезли в с. Новотроицкое, там открылась начальная школа. В наши дни здание оказалось заброшенным.

Часть работ по восстановлению крестьянской усадьбы уже проведена: отремонтированы крыша и потолок второго этажа, заменен пол на первом этаже. Недавно завершили остекленение оконных рам. После ремонта в доме откроется музей, где воспроизведут обстановку дома сибирского крестьянина.

Желающие поучаствовать в восстановлении объекта могут связаться с координатором работ Александром по телефону +7-950-487-20-82. Также следить за новостями проекта можно в группе "Том Сойер Фест-Новотроицкое" ВКонтакте.

Влада Нерадовская

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# Том Сойер фест

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