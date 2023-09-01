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Тюменским школьникам и студентам предлагают участие в конкурсе "Наука. Территория героев"

Общество, 16:37 21 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Школьникам 5-11 классов и студентам предлагают попробовать себя в конкурсе "Наука. Территория героев". Он пройдет в пять этапов и включает три задания: научное волонтерство; научный интерес; научные устремления.

По информации организаторов, победители получат возможность пройти стажировки в крупнейших в России научных центрах мирового уровня.

Первый этап - с 21 сентября по 11 октября.

Финал конкурса "Наука. Территория героев" пройдет 10 декабря в офлайн-формате на международной выставке-форуме "Россия".

Зарегистрироваться для участия можно на герои.наука.рф.

"Каждый участник сможет не только показать свои научные достижения, но и получить обратную связь от опытных специалистов", – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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# наука , студенты , школьники

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