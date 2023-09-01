Акция "Детство без опасностей" проходит на пешеходной улице Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юные тюменцы проверяют свои знания о правилах безопасности на дороге, дома и в сети на акции "Детство без опасностей", которая проходит на ул. Дзержинского 21 сентября. С ребятами играют в "Крестики-нолики" и "Собери сам".

"Этим мероприятием мы хотели напомнить о том, что важно соблюдать правила ежедневно, о том, как важна личная безопасность ребенка. Такой интерактивный формат позволяет это сделать в простой и веселой форме. Вообще наша команда уже по традиции проводит офлайн промоакции, посвященные теме безопасности в начале учебного года", — поделилась руководитель онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" София Картавых.

В "Крестиках-ноликах" участники объединятся в пары с промоутером, своим другом или родителем и поочередно отвечают на вопросы о правилах безопасности. Например, на какой сигнал светофора нужно переходить улицу, как нужно вести себя в ситуации, если зашел с незнакомцем в лифт или он предложил посмотреть котенка в квартире. За каждый верный ответ игроки получат право сделать свой ход. Выигрывает тот, кто собирает линию из трех "крестиков" или "ноликов" быстрее соперника. Победителям вручают фирменные бутылки для воды.

В игре "Собери сам" дети собирают пазлы с советами о том, как действовать в случае опасности. За правильные ответы можно выиграть стикерпаки и брендированные закладки для книг. Уровень сложности в обоих играх примерно одинаковый.

"Благодаря таким каверзным вопросам ребенок проецирует ситуации на себя и запоминает, как поступить в будущем. В целом жителям нравится, они активно участвуют вместе со своими детьми", - добавила руководитель проекта.

Акция продлится до 18 часов. Участником может стать любой желающий.

Напомним, онлайн-проект "Киберпатруль" помогает родителям оградить детей от негативных явлений в реальной жизни и интернете. В группе в социальной сети во ВКонтакте можно посмотреть обучающие видео, почитать тематические статьи и познакомиться с информационными карточками и чек-листами для родителей и их детей.

Виктория Макарова