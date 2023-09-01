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Акция "Детство без опасностей" проходит на пешеходной улице Тюмени

Общество, 16:59 21 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юные тюменцы проверяют свои знания о правилах безопасности на дороге, дома и в сети на акции "Детство без опасностей", которая проходит на ул. Дзержинского 21 сентября. С ребятами играют в "Крестики-нолики" и "Собери сам".

"Этим мероприятием мы хотели напомнить о том, что важно соблюдать правила ежедневно, о том, как важна личная безопасность ребенка. Такой интерактивный формат позволяет это сделать в простой и веселой форме. Вообще наша команда уже по традиции проводит офлайн промоакции, посвященные теме безопасности в начале учебного года", — поделилась руководитель онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" София Картавых.

В "Крестиках-ноликах" участники объединятся в пары с промоутером, своим другом или родителем и поочередно отвечают на вопросы о правилах безопасности. Например, на какой сигнал светофора нужно переходить улицу, как нужно вести себя в ситуации, если зашел с незнакомцем в лифт или он предложил посмотреть котенка в квартире. За каждый верный ответ игроки получат право сделать свой ход. Выигрывает тот, кто собирает линию из трех "крестиков" или "ноликов" быстрее соперника. Победителям вручают фирменные бутылки для воды.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В игре "Собери сам" дети собирают пазлы с советами о том, как действовать в случае опасности. За правильные ответы можно выиграть стикерпаки и брендированные закладки для книг. Уровень сложности в обоих играх примерно одинаковый.

"Благодаря таким каверзным вопросам ребенок проецирует ситуации на себя и запоминает, как поступить в будущем. В целом жителям нравится, они активно участвуют вместе со своими детьми", - добавила руководитель проекта.

Акция продлится до 18 часов. Участником может стать любой желающий.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Напомним, онлайн-проект "Киберпатруль" помогает родителям оградить детей от негативных явлений в реальной жизни и интернете. В группе в социальной сети во ВКонтакте можно посмотреть обучающие видео, почитать тематические статьи и познакомиться с информационными карточками и чек-листами для родителей и их детей.

Виктория Макарова

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# дети , киберпатруль , ПДД

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