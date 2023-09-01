Делегация из Республики Беларусь посетила агрокластер "Пышминская долина"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делегация Республики Беларусь посетила агрокластер "Пышминская долина" в п. Винзили Тюменского района. Развитие сотрудничества Тюменской области и Беларусь обсудили в региональном правительстве, сообщает инфоцентр.

Совместное заседание рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось 21 сентября. Заместитель Губернатора Тюменской области Владимир Чейметов, руководители региональных департаментов, представители бизнес-кругов и делегация Республики Беларусь во главе с заместителем Министра энергетики Денисом Морозом особое внимание уделили: наращиванию объемов взаимных поставок товаров и услуг; возможностям в области пожарной безопасности; вариантам содействия развитию сотрудничества в сфере туризма.

Также речь шла о взаимодействии в сфере аграрного образования и организации обмена опытом в области семеноводства, животноводства, ветеринарии.