  • 21 сентября 202321.09.2023четверг
  • USD96,6172
    EUR103,3699
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Делегация из Республики Беларусь посетила агрокластер "Пышминская долина"

Экономика, 17:32 21 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делегация Республики Беларусь посетила агрокластер "Пышминская долина" в п. Винзили Тюменского района. Развитие сотрудничества Тюменской области и Беларусь обсудили в региональном правительстве, сообщает инфоцентр.

Совместное заседание рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось 21 сентября. Заместитель Губернатора Тюменской области Владимир Чейметов, руководители региональных департаментов, представители бизнес-кругов и делегация Республики Беларусь во главе с заместителем Министра энергетики Денисом Морозом особое внимание уделили: наращиванию объемов взаимных поставок товаров и услуг; возможностям в области пожарной безопасности; вариантам содействия развитию сотрудничества в сфере туризма.

Также речь шла о взаимодействии в сфере аграрного образования и организации обмена опытом в области семеноводства, животноводства, ветеринарии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Республика Беларусь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:27 21.09.2023В Тюмени за счет инфраструктурных облигаций построили газовую котельную на 16 многоквартирных домов
18:48 21.09.2023Тюменцы узнают о безопасном использовании безналичных платежей онлайн
18:05 21.09.2023В Тюменской области на молочном комплексе внедрили систему управления стадом
17:43 21.09.2023Сбер в Тюменской области выдал рекордное количество жилищных кредитов за один день