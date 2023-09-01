Гибкие экспортные пошлины до 7 % ввели в РФ до конца 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гибкие экспортные пошлины от 4 до 7 % на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля начнут действовать в стране с 1 октября. Данная мера принята для защиты внутреннего рынка, сообщает правительство РФ.

"Пошлина составит от 4 до 7 процентов в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой. Для удобрений пошлина составит до 10 процентов в зависимости от курса рубля", - пояснили в кабмине.

Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. Принятое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен, считают эксперты.

Гибкие экспортные пошлины будут действовать до конца 2024 года.