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К 55-летию Тюменской детской железной дороги откроют обновленные учебные корпуса

Общество, 18:05 22 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обновленные учебные центры Тюменской детской железной дороги откроет Свердловская железная дорога к 55-летию профориентационного центра. После реконструкции здесь смогут обучаться 800-900 юных железнодорожников.

Об этом рассказал заместитель главного инженера Свердловской железной дороги Андрей Холявинский.

В 2018 году РЖД принята программа по развитию социального направления, касающегося профориентации детей. В 2019 году началась реконструкция корпусов Тюменской детской железной дороги.

"Переводим их в современные пространства, по сути, учебные центры. В 2022 годы мы подписали соглашение с департаментом образования о том, что на базе детской железной дороги и в некоторых школах Тюмени, открываем специализированные классы с развивающими тренажерами", — поделился Андрей Холявинский.

С 1 октября 2023 года откроют корпус №2. В 2024 году завершится работа по преобразованию еще двух корпусов.

Тюменская детская железная дорога – это профориентационный центр на Товарном шоссе, где ежегодно проходят обучение около 500 ребят. В течение учебного года они занимаются в кружке "Юный железнодорожник", где изучают технические дисциплины и основы железнодорожного дела – вагонное хозяйство, технологию организации движения поездов, занимаются моделированием и макетированием на 3D-оборудовании. Летом на площадке рядом с озером Андреевское юные железнодорожники проходят производственную практику. Под руководством опытных наставников они трудятся машинистами и помощниками машиниста, дежурными по станции, осмотрщиками вагонов, дежурными по вокзалу, диспетчерами, ревизорами и проводниками.

Отметим, в августе 2024 года Тюменской детской железной дороге исполнится 55 лет.

Инна Пахомова

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# профобучение , профориентация , реконструкция , Тюменская детская железная дорога

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