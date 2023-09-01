Тюменцы выпустят постапокалиптическую игру "Particle of God / Частица бога"

| Фото: скриншот видео с игры "Частица бога" | Фото: скриншот видео с игры "Частица бога"

Альфа-версию постапокалиптической игры "Particle of God / Частица бога" планирует выпустить тюменская инди-команда XLAB3D в конце 2023 – начале 2024 года. Это будет РПГ c элементами выживания, открытым миром и тактическими боями.

Игра рассчитана на взрослую аудиторию - от 25 до 40 лет. Разработчики вдохновлялись Fallout, Wasteland, Jagged Alliance, особенно их ранними частями, которые выходили в 1990 и 2000 годы.

"В те годы относительная свобода и нелинейность таких игр поражали воображение, а атмосфера и эмоции до сих пор в моем сердце. С современными играми наш продукт можно сравнить с Wasteland 3, Atom RPG, Kenshi, но с по-настоящему открытым миром, системой выживания и уникальными боями в реальном времени", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" основатель и руководитель проекта Василий Тыщенко, взявший на себя также роль продюсера и геймдизайнера.

Particle of God выполнена в бесшовном мире. По сюжету боги терраформировали планету с помощью технологичных машин. Одну из них отыскали люди и разобрали для исследований. После этого в мире начались катаклизмы. В итоге жизнь сохранилась только там, где были другие машины богов, работающие теперь в аварийном режиме. В одной из них был запущен протокол под названием "Частица" — искусственный человек, которым игрок и будет управлять. Цель заключается в том, чтобы найти запчасти и отремонтировать все машины богов.

Всего запланировано более 50 разлитых локаций. Это свалка автомобилей, пещеры, заброшенные и разрушенные города, засохшие леса, мелкие деревушки, борющиеся за выживание, военные базы, карантинные зоны, опасные пустоши и многое другое. В проекте запланировано семь фракций. В каждом спрятана деталь для ремонта. Добыть ее можно совершенно разными способами - от силового до мирного, став, например, главой. Каждая из фракций отстаивает право на жизнь. Конфликты между ними и борьба за выживание постоянно должны ставить игрока перед дилеммой, чью сторону принять.

"Большой упор все-таки делаем на тактическую боевую систему - увлекательную систему боев и сражений. Есть также живой мир, то есть не только персонажи перемещаются, взаимодействуют с игроком, но и другая живность", - добавил Василий Тыщенко.

На данный момент команда разработала игровую механику, 3D-модели окружения, механику инвентаря, боевой системы. Дорабатывается интерфейс, его делают интуитивным и понятным для игрока. Сделана система взаимодействия с различными интерактивными предметами для более тщательного погружения. "В феврале этого года мы уже были на площадке Steam. Выпустили свою демоверсию, показали публике. Приняли от них обратную связь, поэтому сейчас ведем доработку всех изменений", - подчеркнул руководитель проекта.

Альфа-версию игры выпустят на площадках VK-play, Steam. После запуска полной версии или получения инвестиций команда начнет работу над многопользовательской версией.

"Все будет зависеть от наших ресурсов, так как у нас есть еще другая занятость, работаем над другими различными проектами", - резюмировал Василий Тыщенко.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте.

Возрастное ограничение: 18+.

Виктория Макарова