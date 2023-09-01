Юные тюменцы присоединились к интенсиву "Всероссийская МедиаЛаборатория"

| Фото: региональное отделение "Движения Первых" Тюменской области | Фото: региональное отделение "Движения Первых" Тюменской области

200 юношей и девушек от 14 до 18 лет из разных субъектов страны изучили полный цикл производства видеоролика в Тюмени. Интенсив в рамках всероссийского проекта "МедиаПритяжение" состоялся в "Ребячьей республике" с 18 по 22 сентября.

Обучение проходило с использованием профессиональных видеокамер, звукового и светового оборудования. Участники также получили советы от экспертов в медиасфере.

"Я не ожидал, что будут настолько заряженные, позитивные ребята. Мы смогли и поговорить, и поиграть и сделать упражнения, обсуждали актерское мастерство и блогерство", - поделился артист, автор блога "Записки актера" Сергей Марочкин.

Интенсив также прошел в Суздале, Сочи, Вологде и Ижевске. Всего в нем приняли участие 20 тыс. школьников, а также студентов вузов и ссузов.