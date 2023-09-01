  • 22 сентября 202322.09.2023пятница
  • USD96,0762
    EUR102,3606
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Мост через Обь в районе Сургута построят раньше срока

Общество, 18:58 22 сентября 2023

управление автодорог Югры | Фото: управление автодорог Югры

Строительство моста через Обь в районе Сургута ведется с опережением графика. Готовность объекта — 22 %, в работах задействованы 600 человек и 300 единиц техники. Обэтом сообщает управление автодорог Югры.

В ближайшее время специалисты приступят к установке пролетов, монтаж запланирован на конец сентября - начало октября. В зимний период строительство подходов к мосту прекращаться не будет, уже выполнена отсыпка нижнего слоя трассы, на 30 км из 43.

Возведение моста реализуется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# национальный проект Безопасные и качественные дороги , Югра

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:29 22.09.2023Шесть представителей УФО вышли в финал конкурса "Учитель года России - 2023"
19:10 22.09.2023 В Тюмени запретят въезд к приемному отделению ОКБ №2 с улицы Мельникайте
18:58 22.09.2023Мост через Обь в районе Сургута построят раньше срока
18:47 22.09.2023Обустройство рощи Декабристов будут обсуждать вместе с жителями Ялуторовска