Мост через Обь в районе Сургута построят раньше срока
Общество, 18:58 22 сентября 2023
| Фото: управление автодорог Югры
Строительство моста через Обь в районе Сургута ведется с опережением графика. Готовность объекта — 22 %, в работах задействованы 600 человек и 300 единиц техники. Обэтом сообщает управление автодорог Югры.
В ближайшее время специалисты приступят к установке пролетов, монтаж запланирован на конец сентября - начало октября. В зимний период строительство подходов к мосту прекращаться не будет, уже выполнена отсыпка нижнего слоя трассы, на 30 км из 43.
Возведение моста реализуется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".