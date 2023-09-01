Мост через Обь в районе Сургута построят раньше срока

| Фото: управление автодорог Югры | Фото: управление автодорог Югры

Строительство моста через Обь в районе Сургута ведется с опережением графика. Готовность объекта — 22 %, в работах задействованы 600 человек и 300 единиц техники. Обэтом сообщает управление автодорог Югры.

В ближайшее время специалисты приступят к установке пролетов, монтаж запланирован на конец сентября - начало октября. В зимний период строительство подходов к мосту прекращаться не будет, уже выполнена отсыпка нижнего слоя трассы, на 30 км из 43.

Возведение моста реализуется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".