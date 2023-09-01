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В Тюмени покажут пять короткометражных фильмов

Общество, 09:42 23 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кинопоказ короткометражных фильмов пройдет в рамках проекта "В полях" в МТЦ "Космос" 9 октября. Сбор гостей стартует в 19 часов, сообщают организаторы.

Тюменцам покажут фильм "Феникс" о перспективном спортсмене и тренере, которому поставили диагноз "болезнь Бехтерева", короткометражку о четверых ботанах-восмиклассниках "Туда, где заходит солнце". Лента "Элементарный русский" расскажет о молодом парне, не выходящем из дома, "Второй шанс" - о бывшем боксере, а из сюжета "Деревни проклятых" зрители узнают об экологе, который во время одиночной экспедиции сталкивается с загадочной силой.

Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

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# кино , короткометражки , МТЦ Космос

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