Тюменцам презентуют музыкальный альбом и клип проекта "Хоровод времен. Шаг второй"

| Фото: Евгения Зонтикова во ВКонтакте | Фото: Евгения Зонтикова во ВКонтакте

Презентация музыкального альбома и клипа, созданных в рамках проекта "Хоровод времён. Шаг второй" состоится в "Конторе пароходства" 26 сентября. Начнется мероприятие в 19 часов.

Проект запущен в 2022 году. Первый альбом назывался "Хоровод времён". В новый войдут пять композиций, три из которых написаны в 2023 году. В записи клипа приняли участие учащиеся школы "Лира" – фольклорный ансамбль "Светлица".

"Наша песня говорит о традициях на понятном современному слушателю языке. Она отозвалась у многих людей, которые вдохновляются исконной русской культурой. В этом году мы записали еще несколько композиций и сняли новый клип. Он в корне отличается от эпичного "Хоровода времён" – это будет настоящий праздник любви и молодости, с брызгами воды и искрами огня", - сообщила изданию "Тюменская область сегодня" автор проекта Евгения Зонтикова.

На встрече организаторы познакомят гостей со своим новым творчеством, а также расскажут об архивных материалах, которые инициативная группа оцифровала из видеозаписей, созданных в отдаленных деревнях Тюменской области почти 30 лет назад.