Более 100 российских дизайнеров представят свои коллекции в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 российских дизайнеров составят основу новой универсальной площадки, которая откроется на базе тюменского ЦУМа 30 сентября. Это будет своеобразный центр отдыха, который может быть и магазином, и галереей современного искусства, и площадкой для фешн-показов.

"В своё время мы были первыми, кто сделал в Тюмени ставку на местных производителей, открыв "Улицу российских дизайнеров". Сейчас пришло время нового формата. При этом от основного нашего направления мы отказываться не собираемся. Это будет пространство, где будут продаваться, выставляться и показываться товары, изготовленные исключительно российскими дизайнерами, число которых увеличилось с 60 до 100. Как минимум половина из представленных коллекций тюменские", - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

Открытие площадки состоится в формате Concept store. Также предусмотрен лекторий, где будут проводиться обучающие семинары о моде и искусстве, сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

"У нас соберутся как бренды и дизайнеры, которые стали уже достаточно известными в стране, так и те, кто только в начале пути. Поэтому будем знакомить их с новейшими тенденциями, как правильно коллекцию сделать, как её продвигать, какое время для этого выбрать. В Concept store постоянно будут находиться стилисты, которые помогут создать образ из представленных коллекций. Быть центром перемен к лучшему - одна из главных идей проекта", - добавила управляющий Concept store Снежана Гордеева.