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Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе "Лучший дом. Лучший двор"

Общество, 12:26 23 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Активные тюменцы и управляющие компании могут поучаствовать в конкурсе "Лучший дом. Лучший двор". Заявки принимаются до 10 октября.

"Жители Тюменской области бережно относятся к своим домам. Обустраивают дворы, украшают подъезды, следят за порядком в местах общего пользования. Теперь есть возможность рассказать об этом и поделиться позитивным опытом", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Всего будет четыре номинации: "Лучший двор", "Самый дружный дом", "Лучший подъезд" и "Самый энергоэффективный дом".

Народное голосование на сайте продлится до 10 ноября. Итоги подведут в декабре.

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# Александр Моор , дома , конкурсы

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