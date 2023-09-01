Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе "Лучший дом. Лучший двор"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Активные тюменцы и управляющие компании могут поучаствовать в конкурсе "Лучший дом. Лучший двор". Заявки принимаются до 10 октября.

"Жители Тюменской области бережно относятся к своим домам. Обустраивают дворы, украшают подъезды, следят за порядком в местах общего пользования. Теперь есть возможность рассказать об этом и поделиться позитивным опытом", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Всего будет четыре номинации: "Лучший двор", "Самый дружный дом", "Лучший подъезд" и "Самый энергоэффективный дом".

Народное голосование на сайте продлится до 10 ноября. Итоги подведут в декабре.