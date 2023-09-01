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В Тюмени состоится благотворительный спектакль

Общество, 16:44 23 сентября 2023

Благотворительный фонд развития города Тюмени | Фото: Благотворительный фонд развития города Тюмени

Постановку "На карнавале как-то раз…" по пьесе краеведа и библиографа Людмилы Кайгородовой "Однажды в Тюмени" зрителям покажут в "Золотых воротах Сибири" 27 сентября. Начало в 19 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Заказать билеты можно по телефону: 8 (3452) 22 84 81. Цена — благотворительный взнос, сумму которого определяет зритель.

"Режиссер Антон Нестеренко приготовил несколько неожиданных ходов, в том числе яркие массовые сцены, в которых смогут выступить и зрители. Наши благотворительные спектакли всегда отражают реальную историю города, оживающую благодаря исследованиям краеведов", - отметила исполнительный директор благотворительного фонда развития города Тюмени Вера Барова.

Наряды для постановки шили в мастерской историка моды Кати Макаровой по фотографиям с тюменских балов-маскарадов XIX века, вырезкам из журналов мод той эпохи и эскизам художника Александра Головина к опере "Маскарад".

Спектакль в рамках проекта "Традициями сильны" поставит самодеятельная театральная труппа БФРГТ. Он реализован при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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# благотворительность , постановка , спектакль

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