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В музее Словцова в Тюмени запустили экскурсии по выставке "Цветозвуки"

Общество, 17:41 23 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Экскурсии по выставке работ Василия Кандинского "Цветозвуки" запустили в Музейном комплексе им. Словцова. Представленные работы – художественная рефлексия, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Экскурсия познакомит с биографией абстракциониста, погрузит в мир графики, которая являет собой большую редкость вне всеобщей моды для своего времени. Экскурсанты узнают о самых известных графических сериях: "Стихи без слов", "Звуки" и "Ксилографии" и об особенностях абстракции Кандинского. Речь идет о символике цвета, о самых значительных художественных объединениях, в которые входил Кандинский ("Фаланга" и "Синий всадник"), и, наконец, о его теории цвета и звука.

Расписание и билеты можно найти на сайте музея.

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# выставка , Музейный комплекс им , Словцова , экскурсии

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