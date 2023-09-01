В музее Словцова в Тюмени запустили экскурсии по выставке "Цветозвуки"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Экскурсии по выставке работ Василия Кандинского "Цветозвуки" запустили в Музейном комплексе им. Словцова. Представленные работы – художественная рефлексия, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Экскурсия познакомит с биографией абстракциониста, погрузит в мир графики, которая являет собой большую редкость вне всеобщей моды для своего времени. Экскурсанты узнают о самых известных графических сериях: "Стихи без слов", "Звуки" и "Ксилографии" и об особенностях абстракции Кандинского. Речь идет о символике цвета, о самых значительных художественных объединениях, в которые входил Кандинский ("Фаланга" и "Синий всадник"), и, наконец, о его теории цвета и звука.

Расписание и билеты можно найти на сайте музея.