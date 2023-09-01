Безопасному поведению обучили 150 юных тюменцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О правилах безопасности на дороге, дома и в сети напомнили юным тюменцам. В акции "Детство без опасностей" на пешеходной улице Дзержинского поучаствовали 150 человек.

В программе были блиц-опрос и две игры: "Крестики-нолики" и "Собери сам", пишет КП-Тюмень.

По правилам игры в "Крестики-нолики" участники в паре с промоутером, родителем или другом по очереди отвечали на вопросы про безопасность. За верный ответ они могли сделать свой ход. В игре "Собери сам" ребята составляли пазлы с правилами безопасности, а за верные утверждения получали стикерпаки.