Профессиональных успехов пожелал работникам машиностроительной отрасли Александр Моор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профессиональных и производственных успехов на благо Тюменской области и России пожелал машиностроителям глава региона Александр Моор в их профессиональный праздник.

Он отметил, что специалисты машиностроительной отрасли вносят весомый вклад в инновационное развитие области и создание технологического суверенитета, в том числе в выпуске нефтегазового и нефтесервисного оборудования.

"Значимое влияние машиностроители оказали на промышленный рост в Тюменской области. За последние 5 лет объем производства обрабатывающей промышленности вырос в 1,8 раза", — подчеркнул Александр Моор.