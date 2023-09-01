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Профессиональных успехов пожелал работникам машиностроительной отрасли Александр Моор

Общество, 10:02 24 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профессиональных и производственных успехов на благо Тюменской области и России пожелал машиностроителям глава региона Александр Моор в их профессиональный праздник.

Он отметил, что специалисты машиностроительной отрасли вносят весомый вклад в инновационное развитие области и создание технологического суверенитета, в том числе в выпуске нефтегазового и нефтесервисного оборудования.

"Значимое влияние машиностроители оказали на промышленный рост в Тюменской области. За последние 5 лет объем производства обрабатывающей промышленности вырос в 1,8 раза", — подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , машиностроение

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