Как правильно хранить дачный урожай, рассказала тюменский агроном

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как правильно подготовить к хранению и хранить урожай с огорода, рассказала главный агроном Сладковского районного отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина.

Картофель важно выкопать и сразу просушить, лишь после этого убирать его на хранение. Желательно в погреб или подполье, так как на свету он будет быстро прорастать и дрябнуть.

Морковь после уборки также просушивают и раскладывают по небольшим полиэтиленовым пакетам, при этом горловину не завязывают. На хранение — в подполье или погреб.

Свекла после просушки хорошо хранится в пищевой пленке в прохладном месте. Капусту для длительного хранения лучше убирать вместе с корнем. Лук, как и другие овощи, важно просушить, пишет "Тюменская область сегодня".