Керамические часы с символами Тюменского района создали к 100-летнему юбилею

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Керамическое панно в виде часов представлено в Онохинской детской школе искусств. Его создали к 100-летию Тюменского района.

Циферблат часов состоит из 12 круглых элементов, на которых изображены достопримечательности и символы Тюменского района. Среди них храм Успения Пресвятой богородицы в селе Успенка , ансамбль Большой мечети в селе Ембаево, термальные источники, обсерватория и другое.

Над созданием панно трудились не только педагоги, но и дети, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.