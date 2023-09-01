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Керамические часы с символами Тюменского района создали к 100-летнему юбилею

Общество, 12:53 24 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Керамическое панно в виде часов представлено в Онохинской детской школе искусств. Его создали к 100-летию Тюменского района.

Циферблат часов состоит из 12 круглых элементов, на которых изображены достопримечательности и символы Тюменского района. Среди них храм Успения Пресвятой богородицы в селе Успенка , ансамбль Большой мечети в селе Ембаево, термальные источники, обсерватория и другое.

Над созданием панно трудились не только педагоги, но и дети, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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# Тюменский район , юбилей

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