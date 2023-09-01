Керамические часы с символами Тюменского района создали к 100-летнему юбилею
Общество, 12:53 24 сентября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Керамическое панно в виде часов представлено в Онохинской детской школе искусств. Его создали к 100-летию Тюменского района.
Циферблат часов состоит из 12 круглых элементов, на которых изображены достопримечательности и символы Тюменского района. Среди них храм Успения Пресвятой богородицы в селе Успенка , ансамбль Большой мечети в селе Ембаево, термальные источники, обсерватория и другое.
Над созданием панно трудились не только педагоги, но и дети, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.