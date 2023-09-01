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Книги о стрит-арте обсудят в "Конторе пароходства"

Общество, 13:50 24 сентября 2023

группа "Никто не спит | Книжный из Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Никто не спит | Книжный из Тюмени" ВКонтакте

Зины, каталоги и журналы о стрит-арте обсудят в читальне мультицентра "Контора пароходства" 29 сентября в 14 часов 30 минут. Мероприятие пройдет в рамках паблик-арт выходных совместно с книжным магазином "Никто не спит".

Участники обсудят, что за последний десяток лет случилось с паблик-артом на бумаге. С собой тюменцам предлагают принести книги и журналы из своей коллекции.

Вход свободный.

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# стрит-арт

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