Книги о стрит-арте обсудят в "Конторе пароходства"

| Фото: группа "Никто не спит | Книжный из Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Никто не спит | Книжный из Тюмени" ВКонтакте

Зины, каталоги и журналы о стрит-арте обсудят в читальне мультицентра "Контора пароходства" 29 сентября в 14 часов 30 минут. Мероприятие пройдет в рамках паблик-арт выходных совместно с книжным магазином "Никто не спит".

Участники обсудят, что за последний десяток лет случилось с паблик-артом на бумаге. С собой тюменцам предлагают принести книги и журналы из своей коллекции.

Вход свободный.