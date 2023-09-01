В Тюмени прошла премьера спектакля об одномоментном взрослении ребенка

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Кукольный спектакль "История Северного круга" представил режиссёр Фамил Джавадов из Санкт-Петербурга в Тюмени в молодежном театральном центре "Космос" 23 и 24 сентября. В основу взята научно-фантастическая повесть Юлии Кузнецовой.

12-летний мальчик Дин живет с родителями в местности, пережившей экологическую катастрофу. Здесь снег розового цвета, почва насыщена ядовитыми химическими прожилками. Общество поделено на рабочих и ученых. При этом все жители страдают лишающей болезнью.

"Именно эта болезнь - первое, что меня зацепило при прочтении повести. А дальше уже тема взросления и то, что для меня важно в последнее время, – это как остаться человеком вне зависимости от страшных обстоятельств", - рассказал режиссёр Фамил Джавадов в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Найти друга - главное, что пытается сделать герой постановки. Встреча Дина с Крамтом становится большим испытанием. Дело в том, что у того есть сестра, которая не может ходить и говорить. И чтобы ее спасти, он решает принести в жертву живого жука-талюка. Дин знаком с этим жуком – единственное насекомое в Северном круге, которое светится от поглаживания и ласковых слов.

"Случается нечто такое серьезное, что делает нас одномоментно взрослыми. Желательно, чтобы дети приходили на этот спектакль с родителями. Потому что они увидят что-то на одном уровне, родители – что-то дальше. И чтобы после спектакля был разговор, который поможет обеим сторонам увидеть историю по-разному", - уверен режиссер.

Исполнитель главной роли – известный тюменский актер и режиссер Антон Нестеренко. Подготовка к спектаклю шла в основном в режиме онлайн. Куклы шили в Санкт-Петербурге. Декорации – ландшафт Северного круга - сделаны в Тюмени.

Для художника-постановщика Светланы Струковой – это первый совместный проект с Фамилом Джавадовым. Ее увлекла идея.

"Когда придумывала этот спектакль, у меня было много всего в голове - от "Сталкера" до "Безумного Макса", то есть все, что связано с постапокалипсисом. У меня все спектакли разные по стилистике, нет пока одного почерка. Присутствует своя черта, но она еще не явная", - призналась Светлана.

Свет в камерном зале "Космоса" во время спектакля - яркий, зачастую с ядовитыми оттенками.

Тюменцы разного возраста посетили премьеру, многие аплодировали со слезами на глазах и не стеснялись этого.

"Главное, чтобы этот спектакль жил. Хотелось бы, чтобы история жила, ее видели, проникались ей и что-то для себя, пусть не сразу, на протяжении какого-то времени осознавали и, возможно, на миллиметры изменялись в лучшую сторону", - пожелал режиссёр Фамил Джавадов.

Спектакль "История Северного круга" войдет в афишу "Космоса", очередные показы пройдут в ноябре и декабре.

Анжела Лебедева