Производство сливочного масла запустили на модернизированном предприятии Бердюжского района

| Фото: vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Производство сливочного масла запустили на предприятии "Молоко" Бердюжского района. Для этого провели реконструкцию цеха, оснастили его современным оборудованием и транспортом, создали 15 новых рабочих мест, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

"Компания продолжает развиваться, специалисты изучают возможности модернизации технологического процесса по изготовлению различных видов сыров, творога, сметаны. Рассматриваются варианты увеличения производственных площадей и выхода на экспорт", - рассказал руководитель предприятия Виталий Бауэр.

В сообщении отмечается, что поддержку проекта по развитию предприятия на всех этапах оказывают Инвестиционное агентство Тюменской области и администрация района.