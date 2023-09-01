Тюменские студенты могут получить сразу два диплома о высшем образовании
Общество, 10:45 26 сентября 2023
| Фото: vk.com/sas_tmn
Студенты Школы перспективных исследований (SAS) ТюмГУ по направлению "Социология" могут получить сразу два диплома о высшем образовании. Совместный бакалавриат открывают SAS и Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка).
Первые два года студенты будут учиться в Тюмени, а следующие два года — в Москве. На выходе они получат два диплома о высшем образовании и уникальный опыт обучения в двух ведущих школах России.
Встреча с руководителями двух школ начнется 27 сентября в 16 часов.
Регистрация для гостей по ссылке.