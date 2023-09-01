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Фотовыставки о природе и истории Китая откроют в тюменском музейном комплексе

Общество, 19:21 25 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Фотовыставки "Красивый Китай" и "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" откроются в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 26 сентября. Начало - в 16 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Серия работ "Красивый Китай" показывает разнообразие природы Китая, знакомит зрителя с традиционными праздниками, этническими обычаями и другими культурными особенностями. Проект "Блистательное десятилетие..." рассказывает историю социального развития страны с 2012 года.

Открытие выставок приурочено к 74-й годовщине со Дня образования КНР. С 15 часов пройдут творческие мастер-классы. В 16 часов 45 минут стартует показ фильма "Мой Пекин".

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# выставка , департамент культуры Тюменской области , Китай , Музейный комплекс им , Словцова

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