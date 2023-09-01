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Тюменских женщин обучат открывать и развивать бизнес на программе "Мама-предприниматель"

Общество, 17:08 25 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

35 женщин, воспитывающих детей или находящихся в декретном отпуске, участвуют в пятидневном тренинге проекта "Мама-предприниматель", который стартовал в Тюмени 25 сентября, сообщает информационный центр правительства региона.

Для них организованы лекции, практические упражнения, бизнес-экскурсии и общение с опытными наставниками. 29 сентября участницы представят свои бизнес-проекты перед экспертным жюри. Автор лучшей идеи получит грант в размере 100 тыс. рублей на развитие своего дела.

Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Организатор — Минэкономразвития России.

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