Отопительный сезон начнется в Тобольском районе с 26 сентября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отопительный сезон начнется в Тобольском районе с 26 сентября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

"Распоряжение подписано. Коммунальные предприятия в начале сентября в тестовом режиме запускали систему. 26 сентября дадим тепло в школы, детские сады, учреждения культуры и медицины, а также в дома, которые подключены к централизованным коммуникациям теплоснабжения", — написал Леонид Митрюшкин.

К зиме в районе подготовились заблаговременно: провели гидравлические испытания оборудования, проверили на прочность теплосети, промыли коммуникации, обследовали котельные. Их в Тобольском районе насчитывается 36.

В этом сезоне заменили водогрейные котлы в котельной пос. Надцы и газовый в котельной пос. Прииртышского.

В районе — два коммунальных хозяйства, которые обеспечивают работоспособность и жизнедеятельность различных систем коммуникации — МУП ЖКХ Тобольского района и МУП "Байкаловский ККП". Предприятия сформировали аварийный запас материалов, бригады укомплектованы техникой и оборудованием.