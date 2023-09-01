Более 300 жителей Ишимского района получили медпомощь врачей из Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 жителей Ишимского района получили квалифицированную медицинскую помощь врачей тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области..

С ишимцами работали эндокринолог, гастроэнтеролог, уролог, пульмонолог, кардиолог, невролог, врач УЗИ. Кроме консультаций проводили диагностические обследования, в том числе эластометрию. Ее прошли 110 человек. Все пациенты состоят на диспансерном учете и были направлены на консультацию участковыми врачами-терапевтами.

"Благодаря сотрудничеству с МКДЦ, мы повышаем эффективность лечения пациентов и сокращаем время ожидания необходимого специалиста. Более того, благодаря профессионализму и опыту врачей выездной врачебной бригады, удается быстро диагностировать заболевания и определить оптимальный курс лечения", - отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе областной больницы № 4 Екатерина Клинкова.