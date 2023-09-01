Тюменцы услышат сирены 4 октября

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Комплексная проверка системы централизованного оповещения населения пройдет в Тюмени с запуском электрических сирен 4 октября с 10 часов 40 минут до 10 часов 53 минут. Об этом сообщает городской департамент безопасности жизнедеятельности.

Напомним, что звучание сирен означает сигнал "Внимание всем!". Услышав его, необходимо незамедлительно включить приемники проводного и беспроводного вещания, радиовещания и телевидения, а также проверить SMS.

Прослушав официальную информацию о ЧС и мерах собственной безопасности следует действовать в соответствии с полученными инструкциями, а также оповестить соседей, родственников и знакомых. Для дополнительной инструкции надо держать приемники включенными.