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Тюменцы услышат сирены 4 октября

Общество, 14:36 26 сентября 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Комплексная проверка системы централизованного оповещения населения пройдет в Тюмени с запуском электрических сирен 4 октября с 10 часов 40 минут до 10 часов 53 минут. Об этом сообщает городской департамент безопасности жизнедеятельности.

Напомним, что звучание сирен означает сигнал "Внимание всем!". Услышав его, необходимо незамедлительно включить приемники проводного и беспроводного вещания, радиовещания и телевидения, а также проверить SMS.

Прослушав официальную информацию о ЧС и мерах собственной безопасности следует действовать в соответствии с полученными инструкциями, а также оповестить соседей, родственников и знакомых. Для дополнительной инструкции надо держать приемники включенными.

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