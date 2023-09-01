Первое экодерево для сбора пластиковых крышек установили в Ишиме

| Фото: предоставлено Ириной Орловой | Фото: предоставлено Ириной Орловой

Первый арт-объект "Экодерево" для сбора пластиковых крышек установили на территории школы № 31 в Ишиме. Впоследствии вырученные от их сдачи в переработку средства пойдут на покупку корма для животных из городского приюта. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор АНО "Добро.ру" Ирина Орлова.

| Фото: предоставлено Ириной Орловой | Фото: предоставлено Ириной Орловой

Она работает воспитателем в детском саду и считает, что экокультуру нужно прививать с детства. Эколята – воспитанники Ирины и участники проекта, который стал победителем конкурса гранта губернатора Тюменской области, - приняли участие в торжественном открытии дерева добра. Для них сшили специальную яркую форму в желто-зеленом исполнении, в которой ребята с удовольствием занимаются сохранением чистоты в городе и заботятся о природе родного края.

| Фото: предоставлено Ириной Орловой | Фото: предоставлено Ириной Орловой

"Сказать, что было волнительно, - ничего не сказать. Три месяца мы с ребятами шли к созданию первого в Ишиме экодерева. И нам это удалось. Только родные и коллеги знают, сколько душевных сил вложено в этот проект. После наполнения нашего дерева крышки сдадим, закупим корм и все вместе поедем угощать четвероногих питомцев, живущих в приюте", - рассказала директор "Добро.ру".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам Ирины Орловой, она собирается участвовать в грантовых конкурсах и далее. Потому что ее мечта – установить экодеревья во дворах всех школ и детских садов Ишима.

Напомним, просветительские мероприятия эконаправленности охватили более 200 участников.

| Фото: предоставлено Ириной Орловой | Фото: предоставлено Ириной Орловой

Инна Кондрашкина