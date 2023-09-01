Тюменские туристы чаще всего теряют в путешествиях телефоны, часы и паспорта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Телефоны, часы и паспорта чаще всего теряют туристы из Тюменской области. 39 % путешественников забывают на пляжах или в отелях, где отдыхали, гаджеты, еще 28 % - главный документ, а 19 % - украшения, приводят данные проведенного опроса "Ренессанс страхование" и маркетплейс авторских туров YouTravel.me.

Больше половины опрошенных тюменцев - 51 % - расстраиваются, когда обнаруживают пропажу. Как правило, 39 % респондентов винят себя в забывчивости, так как обнаруживают потерю уже в аэропорту. Каждый третий – 36 % - вспоминает, что забыл что-то, уже дома.

При этом только 22 % опрошенных составляют список всех своих вещей и сверяются с ним в путешествии. А 16 % предпочитают приобрести страховой полис, чтобы рассчитывать на компенсацию за потерю багажа при перелете или утрате личных вещей в гостинице.

"В этом году география стран потери и повреждения багажа, в общем, предсказуема: примерно половина случаев пришлась на авиаперелеты по России, 17,2 процента — различные страны Шенгена, 10,4 процента — Турция. Крупнейший случай, с утерей нескольких чемоданов туриста, произошел в Кении. Всего за поврежденный и утерянный багаж выплачено 500 тысяч рублей", — проинформировал управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования Ренессанс страхование Артем Искра.

Отметим, что в опросе участвовали 1 тыс. 365 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в августе 2023 года.