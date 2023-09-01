  • 26 сентября 202326.09.2023вторник
  • USD96,1456
    EUR102,2453
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Ряженку с гранолой, сосиски с тыквой и другие новинки представят тюменцы на выставке АПК в Челябинске

Экономика, 15:53 26 сентября 2023

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Новую продукцию представят тюменцы на XI Межрегиональной агропромышленной выставке, которая пройдет в Челябинске с 27 по 29 сентября. Всего от Тюменской области участвуют 45 компаний.

В ассортименте новинок тюменских производителей: сосиски с тыквой — группа компаний "Руском; безглютеновый хлеб — "Абсолют"; ряженка с гранолой — "Золотые Луга"; линейка напитков на основе коллагеновой воды — "Элвист"; напиток "Сбитень", приготовленный по старинному рецепту, — "Ассорти-групп".

"Сегодня у потребителей большой запрос на полезные продукты питания, наш регион традиционно радует большим ассортиментом товаров в данном направлении. Есть много ярких и интересных новинок, которые будут представлены на выставке в этом году", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# АПК , выставка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:53 26.09.2023Ряженку с гранолой, сосиски с тыквой и другие новинки представят тюменцы на выставке АПК в Челябинске
14:58 26.09.2023В Тюменской области из аварийного жилья переселили 8 тыс. 854 человека за пять лет
14:25 26.09.2023Объем средств тюменцев на вкладах и счетах в Сбербанке за лето вырос на 8,5 %
13:52 26.09.2023В Тюмени построят дороги у озера Алебашево за 228 млн рублей