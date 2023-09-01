Ряженку с гранолой, сосиски с тыквой и другие новинки представят тюменцы на выставке АПК в Челябинске

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Новую продукцию представят тюменцы на XI Межрегиональной агропромышленной выставке, которая пройдет в Челябинске с 27 по 29 сентября. Всего от Тюменской области участвуют 45 компаний.

В ассортименте новинок тюменских производителей: сосиски с тыквой — группа компаний "Руском; безглютеновый хлеб — "Абсолют"; ряженка с гранолой — "Золотые Луга"; линейка напитков на основе коллагеновой воды — "Элвист"; напиток "Сбитень", приготовленный по старинному рецепту, — "Ассорти-групп".

"Сегодня у потребителей большой запрос на полезные продукты питания, наш регион традиционно радует большим ассортиментом товаров в данном направлении. Есть много ярких и интересных новинок, которые будут представлены на выставке в этом году", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.