В деревне Омутинского района отменили карантин по бешенству животных
Общество, 18:16 26 сентября 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Карантин по бешенству животных отменили в д. Кашевской Омутинского района. С населенного пункта сняты все ограничения, действовавшие с 11 августа, сообщает управление ветерианрии Тюменской области.
В населенном пункте был выполнен полный комплекс мероприятий, которые предусмотрены ветеринарными правилами.
Напомним, карантин был введен после того, как в пробах мертвой лисицы при исследовании обнаружили вирус бешенства.