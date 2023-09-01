В деревне Омутинского района отменили карантин по бешенству животных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных отменили в д. Кашевской Омутинского района. С населенного пункта сняты все ограничения, действовавшие с 11 августа, сообщает управление ветерианрии Тюменской области.

В населенном пункте был выполнен полный комплекс мероприятий, которые предусмотрены ветеринарными правилами.

Напомним, карантин был введен после того, как в пробах мертвой лисицы при исследовании обнаружили вирус бешенства.