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В деревне Омутинского района отменили карантин по бешенству животных

Общество, 18:16 26 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных отменили в д. Кашевской Омутинского района. С населенного пункта сняты все ограничения, действовавшие с 11 августа, сообщает управление ветерианрии Тюменской области.

В населенном пункте был выполнен полный комплекс мероприятий, которые предусмотрены ветеринарными правилами.

Напомним, карантин был введен после того, как в пробах мертвой лисицы при исследовании обнаружили вирус бешенства.

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# бешенство , карантин по бешенству , Омутинский район

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