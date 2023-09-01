Подросток на угнанном автомобиле врезался в маршрутку в Тюмени

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Полгода проведет в воспитательной колонии 17-летний житель с. Онохино, угнавший в Тюмени автомобиль и устроивший ДТП, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Ранее судимый за кражу несовершеннолетний с приятелем приехал в Тюмень 5 апреля. Употребляя спиртное, друзья гуляли по городу и около 22 часов у дома по ул. Мельникайте заметили "Ладу".

Обнаружив, что дверь автомобиля открыта, а в замке зажигания оставлены ключи, парень решил прокатиться. Посадив приятеля на пассажирское сиденье, молодой человек завел машину и поехал по городу.

Нетрезвый юноша не справился с управлением и въехал в маршрутный автобус. Водителю общественного транспорта он заявил, что у машины неисправны тормоза, а потом сбежал с места ДТП.

Оперативники установили личность угонщика по отпечаткам пальцев и задержали его. Хозяин "Лады" оценил ущерб в 30 тыс. рублей.