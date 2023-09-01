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Роспотребнадзор: масочный режим в России вводиться не будет

Общество, 15:04 26 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оснований для возвращения в России масочного режима сегодня нет. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если для этого не будет серьезных оснований. Сегодня их нет, - подчеркнула она. - А то, что многие участники на площадке форума в масках, это вполне объяснимо, наблюдается рост сезонных ОРВИ, и люди таким образом демонстрируют бережное отношение к своему здоровью, я это только приветствую".

Старт кампании по вакцинации против гриппа был дан на Восточном экономическом форуме, который проходил во Владивостоке 10–13 сентября. Мероприятие прошло на стенде Роспотребнадзора.

"Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа для всей нашей дорогой, прекрасной страны и ее жителей", - сказала Анна Попова.

В этом году в противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа H1N1. Антигены вирусов гриппа А(H3N2) и вирусов гриппа остались прежними.
Руководитель Роспотребнадзора отметила, что на сегодняшний день вакцина от гриппа уже доставлена в регионы России, а готовность к прививочной кампании достаточно высокая.

На ВЭФ-2023 на стенде Роспотребнадзора все участники могут в специально оборудованном медицинском кабинете сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами и получить сертификат установленного образца о пройденной процедуре.


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# Анна Попова , Роспотребнадзор

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