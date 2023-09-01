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"Россети Тюмень" выдали более 300 кВт мощности туристическим объектам в Тюменской области

Общество, 17:41 26 сентября 2023

пресс-служба АО "Россети Тюмень" | Фото: пресс-служба АО "Россети Тюмень"

С начала 2023 года "Россети Тюмень" присоединили к электросетевой инфраструктуре три туристических объекта в Бердюжском, Тобольском и Тюменском районах Тюменской области. Для обеспечения надежного энергоснабжения гостиницы и двух баз отдыха энергетики обеспечили выдачу 338 кВт мощности. На эти цели компания направила более 4 млн рублей.

Для организации централизованного электроснабжения рекреационной инфраструктуры энергетики возвели более 500 метров линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ, установили две трансформаторные подстанции и смонтировали три интеллектуальных прибора учета. При строительстве ЛЭП был использован самонесущий изолированный провод, который позволяет свести к минимуму риски технологических нарушений и существенно снижает вероятность получения электротравм.

Подключение потребителей к электрическим сетям является одним из ключевых направлений деятельности компании "Россети Тюмень" и способствует раскрытию экономического и рекреационного потенциала региона.

пресс-служба АО "Россети Тюмень"

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