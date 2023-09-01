В Тюмени зафиксировано незначительное превышение концентрации диоксида азота в воздухе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени зафиксировали незначительное превышение концентрации диоксида азота в воздухе, сообщает информационный центр правительства региона.

Пробы атмосферного воздуха взяли и исследовали 26 сентября.

"Для оценки комбинированного действия произведен расчет отношений измеренных концентраций к предельно допустимой концентрации азота диоксид и серы диоксид, обладающих частичной суммацией действия. Сумма отношений измеренных концентраций к ПДК не превышает значений, обоснованных гигиеническими нормативами", — отметили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Напомним, источником запаха гари в некоторых районах Тюмени 26 сентября стали природные пожары в Свердловской области. На территории Тюменской области нет действующих лесных и ландшафтных пожаров.