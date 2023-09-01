Кадры в сфере туризма готовят 59 образовательных учреждений УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подготовкой кадров для туротрасли в Уральском федеральном округе занимаются 59 профессиональных образовательных организаций. Обучение ведется по направлениям "Туризм", "Гостиничное дело", "Поварское и кондитерское дело", а также новым специальностям — "Туризм и гостеприимство", "Официант, бармен".

"Работа по созданию системы подготовки специалистов для отрасли идет. Обучение организовано на базе учреждений среднего профессионального образования. Серьёзным подспорьем в этом вопросе будут образовательные кластеры в сфере туриндустрии, которые открылись по федеральному проекту "Профессионалитет", — отмечает полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев.

Два образовательных кластера, созданных по федеральному проекту "Профессионалитет", заработали в сентябре. В Свердловской области — на базе Екатеринбургского торгово-экономического техникума и техникума индустрии питания и услуг "Кулинар", в Ямало-Ненецком автономном округе — на базе Ямальского многопрофильного колледжа.

По оценке Росстата, с начала года турпоток в регионы УФО вырос на 20 % по отношению к прошлому году — по числу поездок и по численности людей, воспользовавшихся коллективными средствами размещения.