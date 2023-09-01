Врач-нейрохирург из Колумбии будет работать в Тюмени

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Врач-нейрохирург Ана Кабаллеро из Колумбии приступает к работе в Тюмени после пятилетнего обучения в Тюменском медицинском университете. Документы об образовании выпускница вуза получила 25 сентября.

По информации пресс-службы вуза, для нее путь в профессию начался с освоения русского языка и погружения в медицинские дисциплины на подготовительном отделении вуза.

"Я приехала в Тюмень из Колумбии, чтобы получить специальность нейрохирурга. Свою профессию люблю, много занимаюсь, поэтому предметы по медицине для меня были не такими сложными, как изучение языка. На старте обучения я знала только три фразы на русском, с трудом запоминала ударения. Мне повезло с наставниками", - рассказала молодой специалист.

Чтобы диплом соответствовал требованиям на родине в Колумбии, Ана обучалась по индивидуальной образовательной траектории. После двух лет в ординатуре она еще три года осваивала программу дополнительного образования, которая включала теоретический модуль, стажировку и итоговую аттестацию. Объем образовательной программы составил 305 зачетных единиц. Все дисциплины Ана сдала на отлично.

В Тюмени студентка ТМУ не только получила профессию, но и вышла замуж. Оба супруга работают в медицине, у них подрастает сын.

В новом учебном году в Тюменском медицинском университете обучаются 30 студентов и стажеров из Латинской Америки.