Мария Трофимова поздравила тюменцев со Всемирным днем туризма

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Всемирный день туризма отмечается 27 сентября. Это праздник, который объединяет всех, кто работает в сфере гостеприимства и просто любит путешествовать.

Об этом директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова написала в своем Telegram-канале.

Тюменская область привлекает тысячи туристов, желающих познакомиться с историей Сибири. Увидеть Тобольский белокаменный кремль, насладиться красотой деревянного зодчества, искупаться в водах нашего древнего термального моря, попробовать блюда сибирской кухни и получить много ярких эмоций.

"За всем этим стоят десятки людей, которые придумывают интерактивные программы, разрабатывают маршруты, вкусно кормят и уютно размещают. Именно благодаря большой командной работе туристы открывают гостеприимную Тюменскую область, влюбляются в наш край и приезжают снова", - говорит она.

Мария Трофимова пожелала всем причастным к туриндустрии новых творческих проектов, вдохновения, энергии и добрых, теплых эмоций от работы. Всем путешественникам – ярких открытий, интересных маршрутов и атмосферного отдыха в Тюменской области.