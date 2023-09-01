В Тюменской области применяются уникальные автоматизированные судебные системы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автоматизированные судебные системы, которые позволяют мировым судьям вести более 1 тыс. дел в месяц, применяются в Тюменской области. Это в два раза больше, чем в среднем по стране. С учетом высокой деловой активности региона их применение является одним из ключевых направлений цифровизации региона.

Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на семинаре-совещании "Цифровизация управленческих и операционных процессов деятельности мировых судей" в Тюмени 27 сентября.

"Через автоматизированные системы ресурсоснабжающие организации подают на взыскание задолженностей. Несмотря на то что нагрузка большая, все дела учтены и соблюдаются процессуальные сроки. Это не единственная практика, которая может применяться и в других субъектах", - уточнил Вячеслав Вахрин.

Как рассказала исполняющая обязанности председателя Тюменского областного суда Татьяна Ионова, работа в судах без цифровых решений невозможна. Уже автоматизированы процессы делопроизводства, ведения статистического учета, регистрации и учета всех поступающих заявлений, обмен данными с другими участниками системы правосудия.

"В нашей стране реализована уникальная возможность полностью отслеживать движение дела, которое находится в производстве в суде, знакомиться с процессуальными документами, итоговыми решениями. Это говорит о повышении прозрачности и открытости правосудия для граждан", - подчеркнула Татьяна Ионова.

Но при этом искусственный интеллект никогда не заменит судью, убежден заместитель председателя Тюменского областного суда Дмитрий Гудожников. Законодательство дает право судьям оценивать доказательства сторон по результатам своего внутреннего убеждения. "Это сам по себе результат сложного процесса и формирование его происходит за счет юридической, психологической и нравственной составляющих. Никакая самая совершенная программа не сможет заменить судью при оправлении правосудия", - подчеркнул Дмитрий Гудожников.

Значение мероприятия подчеркнул председатель Совета судей Тюменской области Александр Величко. По его словам, участие в обсуждении цифровизации коллег из более 30 регионов имеет пользу в государственном масштабе. Главная задача - облегчить и ускорить рабочий процесс на судебных участках мировых судей.

Отметим, семинар-совещание продлится три дня. Более 130 участников обсудят цифровые тенденции будущего, обеспечение технологического суверенитета в информационных системах, предназначенных для автоматизации деятельности мировых судей. А также лучшие региональные практики.

Оксана Корнеенкова