Актер, нумизмат и спортсмен: в честь Дня интернета в России "Ростелеком" показал, чем живут специалисты связи

Нумизмат Сервир Хаматханов | Фото: ПАО "Ростелеком" Нумизмат Сервир Хаматханов | Фото: ПАО "Ростелеком"

Актер, нумизмат и спортсмен: это все про хобби сотрудников "Ростелекома". В честь Дня интернета в России цифровой провайдер показал, чем живут специалисты связи. В свободное время они играют в волейбол, собирают монеты и увлекаются театром, а на работе – обеспечивают людей качественными телеком-сервисами. Технические специалисты подключают в домах тюменцев не только быстрый интернет, но и домашнюю Wi-Fi-cеть, систему видеонаблюдения и интерактивное телевидение Wink.

Сервир Хаматханов работает в связи уже более 12 лет. В свободное от работы время увлекается сбором ценных российских монет. В его коллекции свыше 200 экземпляров. Кстати, многие из них он находит как раз на просторах интернета.

Начинающий актер Алексей Алескеров | Фото: ПАО "Ростелеком" Начинающий актер Алексей Алескеров | Фото: ПАО "Ростелеком"

Алексей Алескеров — начинающий актер, всегда старается перевоплотиться в своего персонажа, понять, что он хочет и сделать свою игру каждый раз лучше. Также и в работе. Сварить оптику, смонтировать распределительную кабельную сеть и устранить порыв кабеля для технического специалиста не составляет труда.

Спортсмен Евгений Брюханов (второй слева в нижнем ряду) | Фото: ПАО "Ростелеком" Спортсмен Евгений Брюханов (второй слева в нижнем ряду) | Фото: ПАО "Ростелеком"

Евгений Брюханов всегда на спорте: играет с коллегами в волейбол. Командная игра помогает сплотиться коллективу и выполнять задачи по строительству оптики и подключению телеком-услуг более эффективно.

Дмитрий Пампушка, директор по работе с массовым сегментом филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком": "Организация сети для домашнего интернета — сложный процесс. В обеспечении бесперебойной работы линий в Тюменской области задействовано свыше 700 наших технических специалистов. Это монтеры, организующие инфраструктуру в канализационных люках, инсталляторы, инженеры и универсальные специалисты связи. У каждого свое хобби и увлечение, которое раскрывает людей с новой стороны. Но главное, все они — профессионалы в своем деле. Специалисты связи подключают абонентам весь комплекс услуг компании, например, видеосервис Wink, где представлен, в том числе, и эксклюзивный контент".

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