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Исетский район принял форум "Эстафета доблести Тюменской области"

Общество, 17:45 27 сентября 2023

vk.com/centr.memory | Фото: vk.com/centr.memory

Форум "Эстафета доблести Тюменской области" принял Исетский район. Участники делились опытом работы по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.

Сопредседатель ЦШ ООД "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов отметил активность ветеранов и выразил надежду, что в скором времени в Исетском официально появится местное отделение движения, сообщает организация.

Встреча получилась по-домашнему теплой. Говорили о важности работы с семьями, с маленькими детьми, а также о передаче опыта от старшего поколения. Выступающие развенчивали миф о том, что современным детям ничего не интересно и не важно.

В рамках форума прошли мастер-классы от представителей Тюменского областного совета ветеранов по теме социального проектирования и бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций в 2023-2024 гг. Снежанна Гузенко и Анжелика Доронина отметили высокую активность первичных ветеранских организаций Исетского района, называя 800 % и более исполнение планов.

Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области при софинансировании Фонда президентских грантов.

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# Бессмертный полк

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