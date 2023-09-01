  • 27 сентября 202327.09.2023среда
  • USD96,2378
    EUR101,9888
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Жители Тюменской области могут поддержать достижения региона на всероссийском голосовании

Общество, 18:29 27 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Успехи Тюменской области представлены на сайте проекта "Россия — страна достижений". За каждый из них жители могут отдать свои голоса.

В настоящий момент в тройке лидеров достижений региона — термальные источники и курорты (40 тыс. 821 голос), кластер "Медицинский город" (14 тыс. 913 голосов) и кольцевая автодорога (14 тыс. 8 голосов), сообщает информационный центр правительства области.

Проект "Россия — страна достижений" запущен в преддверии международной выставки-форума "Россия", который с 4 ноября по 12 апреля пройдет на ВДНХ в Москве. Регион здесь представит стенд "Тюменская область, я люблю тебя".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# голосование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:17 27.09.2023Социальные работники из Тюменской области победили в федеральном профконкурсе
19:37 27.09.2023ФАПы Тобольского района обеспечены вакциной от гриппа
19:25 27.09.2023В Нижнетавдинском районе проведут учения по ликвидации сибирской язвы
19:13 27.09.2023В Тюмени не выявили превышения загрязняющих веществ в воздухе