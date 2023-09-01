Жители Тюменской области могут поддержать достижения региона на всероссийском голосовании

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Успехи Тюменской области представлены на сайте проекта "Россия — страна достижений". За каждый из них жители могут отдать свои голоса.

В настоящий момент в тройке лидеров достижений региона — термальные источники и курорты (40 тыс. 821 голос), кластер "Медицинский город" (14 тыс. 913 голосов) и кольцевая автодорога (14 тыс. 8 голосов), сообщает информационный центр правительства области.

Проект "Россия — страна достижений" запущен в преддверии международной выставки-форума "Россия", который с 4 ноября по 12 апреля пройдет на ВДНХ в Москве. Регион здесь представит стенд "Тюменская область, я люблю тебя".