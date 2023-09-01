В Нижнетавдинском районе проведут учения по ликвидации сибирской язвы

| Фото: управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Учения по ликвидации сибирской язвы пройдут в Нижнетавдинском районе 28 сентября. Отработают навыки команды в подсобном хозяйстве села Паченка, сообщает администрация района.

Главная цель - усовершенствовать взаимодействие ветеринарных центров и сил района при ликвидации особо опасного заболевания. А также механизмы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.