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В Нижнетавдинском районе проведут учения по ликвидации сибирской язвы

Общество, 19:25 27 сентября 2023

управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Учения по ликвидации сибирской язвы пройдут в Нижнетавдинском районе 28 сентября. Отработают навыки команды в подсобном хозяйстве села Паченка, сообщает администрация района.

Главная цель - усовершенствовать взаимодействие ветеринарных центров и сил района при ликвидации особо опасного заболевания. А также механизмы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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# ветеринария , командные штабные учения

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