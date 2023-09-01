Как зарабатывать музеям в регионах, обсудили в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как музеям в регионах привлекать деньги на реализацию проектов, обсудили эксперты в мультицентре "Контора пароходства" 27 сентября. Реальным опытом поделились представители тюменских культурных площадок.

По словам директора Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексея Краева, музеи могут привлекать как государственные, так и частные средства. К государственным источникам можно отнести гранты разных уровней: фонда президентских грантов, гранты губернатора, муниципальные гранты. Культурные площадки могут вписаться в бюджет уже запланированных проектов, которые реализуются на территории региона, например, регулярно проходящие фестивали или День города. Еще один вариант — включиться в программы развития, например, в инициативное бюджетирование.

К частным источникам относятся гранты фондов и компаний: программа "Формула хороших дел" СИБУра, гранты ПАО "Лукойл", конкурса "Родные города" "Газпром нефти". Другой способ — краудфандинг, куда относятся платформы Planeta.ru, Boomstarter, Поток.

"Музеи могут привлекать грантовые средства, средства благотворительных компаний, инвестиции от бизнеса. Конечно, сегодня музеи давно рассматривают как полноценного игрока на поле креативных индустрий. Передовые музеи это уже делают. Например, музей Словцова открыл креативное пространство для ремесленников, куда они могут приходить работать, использовать их для выставок. Такая открытость, обычно не характерная для государственного учреждения, подкупает, побуждает приезжать в Тюмень создателей", — рассказал ИА "Тюменская линия" Алексей Краев.

Паблик-арт фестиваль "Морфология улиц" реализуют в Тюмени с привлечением частных средств. Об это рассказала руководитель мультицентра "Контора пароходства" и организатор фестиваля Юлия Саначина.

"Нам проще всего работать с конкретным бизнесом, потому что бизнес - это всегда история взаимоподдержки. В 2023 году у нашего фестиваля появился генеральный партнер, крупный федеральный застройщик. Нам удалось привлечь стабильные большие средства на реализацию проекта. Главное, найти партнера, который доверится вам и вашему продукту. Начните выходить на компании, предлагайте им свою продукцию, это может быть готовый совместный мерч", — отметила она.

Конференция о развитии музеев в регионах стала заключительным мероприятием акселератора проекта "Родные музеи", который входит в программу социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Вера Коршунова