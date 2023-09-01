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Социальные работники из Тюменской области победили в федеральном профконкурсе

Общество, 20:17 27 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области Представители Тюменской области с Первым заместителем Министра труда и социальной защиты России Ольгой Баталиной. | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Сотрудники тюменских региональных центров активного долголетия и "Семья" победили во Всероссийском конкурсе профмастерства по соцобслуживанию. Награждение победителей прошло в Сочи на федеральной неделе охраны труда, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Замечательно, что наш опыт получает высокую оценку на федеральном уровне и мы всегда с радостью готовы делиться им с коллегами из других регионов. Наши специалисты никогда не останавливаются и продолжают развиваться, работая на благо жителей Тюменской области", - подчеркнул директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин.

Отметим, что тюменские специалисты второй год подряд занимают лидирующие позиции в общем зачете конкурса среди субъектов Российской Федерации. В федеральный этап в этом году прошли 774 конкурсных материала из 87 регионов страны.

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# конкурс , профессиональное мастерство , социальное обслуживание

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