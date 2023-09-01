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Пряники и конфеты от производителей Тюменской области представлены в ялуторовской "Чайной"

Общество, 17:03 30 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выпить чай с колмаковским пряником, попробовать продукцию производителей Тюменской области могут туристы в "Чайной", открытой в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске.

"В позапрошлом году мы разработали эскиз пряника в форме самовара. Это колмаковский пряник. Почему колмаковский? В Ялуторовском уезде жила известнейшая семья Колмаковых. Они выпускали пряники. У них было 30 наименований различных сортов", – рассказала главный научный сотрудник структурного подразделения "Ялуторовский музейный комплекс" Светлана Булышева.

Эти пряники в Ялуторовск привозят из Тобольска, где открыта "Дворцовая пряничная".

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На полках также представлена продукция кондитерской фабрики "Кураж" и компании "Фабрика печенья". Практически никто не уходит отсюда без знаменитых конфет "Гулливер". От "Фабрики печенья" здесь можно найти леденцовую карамель с разными вкусами в баночке. Есть здесь и продукция из Нижней Тавды — орехи в меду. Также выставлены наборы для глинтвейна, иван-чай, варенье.

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Напомним, "Чайную" в музее "Торговые ряды" открыли в Ялуторовске в День города в 2021 году. Локация стала местом притяжения горожан и туристов из других регионов. Помимо продукции местных производителей здесь демонстрируются экспонаты — самовары из коллекции Ялуторовского музейного комплекса, старинные жестяные коробки и банки от монпансье и чая. На стенах — картины художников и зеркало в деревянной раме конца XIX — начала XX века. Летом 2023 года музей "Торговые ряды" посещали туристы из разных регионов, например, из Москвы.

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Инна Пахомова

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# история , музей , товаропроизводители , Ялуторовск

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