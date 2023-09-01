В тюменском конкурсе "Моя идея" увеличили количество наставников для участников

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим

Количество наставников для участников второй волны конкурса инициатив "Моя идея" увеличили с 5 до 9 человек. Это те люди, к которым можно записаться до защиты своего проекта и получить обратную связь по тому, что нужно доработать.

"У нас гораздо больше людей, с которыми мы работаем в качестве наставничества. И были те, кто задавал нам вопросы, почему не позвали его. А человек реально подходит, у него большой опыт, своя некоммерческая организация, он выигрывал в нашем конкурсе, получал гранты от Росмолодежи, губернатора региона и другие. И мы решили, что надо больше людей выводить в экспертное поле. Это одна из наших задач. Всегда нужны люди с новыми мыслями, которые ими бы делились", – сказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева.

Также она напомнила, что еще с прошлой волны из-за большого количества желающих получить грант из муниципальных районов области они перевели образовательную программу в онлайн-формат. Команда организаторов записала серию видеороликов по разным направлениям – положение, паспорт и смету проекта, медиапродвижение и типичные ошибки. При этом паспорт проекта в этом году полностью переделан под грантовые конкурсы Росмолодежи.

"То есть ребята один раз заполнили, а потом с этим документом подали заявки в Федеральное агентство по делам молодежи. Это очень круто получилось на первой волне, то есть многие пришли к нам, кто-то выиграл, кто-то нет, но у них уже есть данный паспорт", - добавила Айгерим Уакпаева.

На "Мою идею" уже подали заявки тюменцы с такими проектами, как медицинский турнир для школьников, особые игры для особых детей и другие. По словам, руководителя мультицентра, если брать муниципальные образования, то здесь самые популярные направления это патриотика, добровольчество, спорт, семейные отношения и экология.

Во второй волне конкурса можно выиграть на реализацию своего проекта грант до 100 тыс. рублей. Конкурс проводят для молодежи, проживающей в Тюмени и на юге Тюменской области в возрасте от 14 до 35 лет. Защита инициатив будет проходить одновременно в Тюмени, Тобольске и Ишиме 7 октября.

Заявочная кампания продлится до 2 октября.

Виктория Макарова