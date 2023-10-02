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Первое занятие школы креативных индустрий "Мастера" пройдет на форуме "КПД"

Общество, 10:57 02 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первое занятие школы креативных индустрий "Мастера" пройдет на форуме "КПД" в Тюменском технопарке 6 октября. К участию приглашают старшеклассников.

По информации организаторов, для школьников проведут тестирование. "Выясним, какая креативная стезя вам подходит, а затем устроим настоящий тест-драйв этой профессии. Подготовили семь направлений: гастрономия, мода и швейное производство, IT, архитектура и урбанистика, декоративно-прикладное творчество, медиа и маркетинг", - уточнили эксперты.

Школа креативных индустрий будет работать с 6 октября по 15 декабря, за это время учеников ждут практические занятия по своей профессии, тренинги, встречи с предпринимателями и ещё много полезного.

Заявку можно подать до 4 октября по ссылке.

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# креативные индустрии

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